Средства ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над российскими регионами за ночь Происшествия сегодня в 07:36

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Тверской областью. Помимо этого, один БПЛА сбили над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также один беспилотник уничтожили над Белгородской областью и два над Крымом. Ранее подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики. ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.