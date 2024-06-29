Главная

Средства ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над российскими регионами за ночь

Происшествия

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Тверской областью. Помимо этого, один БПЛА сбили над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также один беспилотник уничтожили над Белгородской областью и два над Крымом.

Ранее подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.