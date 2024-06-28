Российские военные освободили Раздоловку в ДНР
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Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также подразделения заняли более выгодные рубежи.
Нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трех механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.
Ранее стало известно о перехвате 25 украинских беспилотников над территорией России ночью. Таким образом, российские военные предотвратили попытки ВСУ совершить террористические атаки в стране.