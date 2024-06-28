Российские военные освободили Раздоловку в ДНР

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Также подразделения заняли более выгодные рубежи.

Нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трех механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Ранее стало известно о перехвате 25 украинских беспилотников над территорией России ночью. Таким образом, российские военные предотвратили попытки ВСУ совершить террористические атаки в стране.