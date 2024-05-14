В Белгороде оцепили многоквартирный дом из-за подозрительного предмета на крыше

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Демидов: на крыше дома на Харьковской горе нашли подозрительный предмет

Мэр города Белгород Валентин Демидов в Telegram-канале сообщил, что оперативные службы оцепили один из многоквартирных домов на Харьковской горе из-за возможной угрозы безопасности.

Демидов написал, что на крыше многоквартирного дома нашли подозрительный предмет. По указанному адресу тут же выехали оперативные службы, территорию оцепили, а жильцов временно эвакуировали на безопасное расстояние.

В потенциальной опасности находятся два подъезда жилого многоквартирного дома. Специалисты устанавливают, что именно за предмет лежит на крыше и представляет ли он опасность.

Ранее 12 мая в Белгороде из-за украинского ракетного удара рухнул подъезд десятиэтажного многоквартирного дома. В результате происшествия погибли 17 человек.