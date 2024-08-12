В Барнауле лжемедик чуть не задушила 95-летнюю пенсионерку ради 50 тыс рублей

МВД: судимая лжемедик чуть не задушила пенсионерку ради 50 тыс руб в Барнауле

Барнаульские полицейские провели задержание лжемедика, которая почти задушила 95-летнюю пенсионерку из Барнаула ради денег, сообщает пресс-служба МВД России.

Предполагаемая злоумышленница — женщина из Томска. Ей 44 года, и ранее ее уже судили.

На момент задержания женщина была в федеральном розыске. Она пыталась скрыться от отбывания наказания в исправительном центре в Кемеровской области.

Женщина притворилась медиком и проникла в квартиру к 95-летней жительнице Барнаула. Она предложила провести медосмотр, попросила пенсионерку лечь на кровать и делала вид, будто бы делает замеры показателей тела.

Затем предполагаемая преступница накрыла лицо 95-летней женщины подушкой и начала душить ее. Жертва притворилась, будто бы потеряла сознание. После этого злоумышленница убрала подушку и начала искать ценные вещи в комнатах. В итоге она украла 50 тыс. рублей и ушла из квартиры.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантку дела задержали.

Ранее в деле серийного убийцы по кличке Душитель появилась еще одна жертва. Около 20 лет назад он умертвил 16-летнюю девочку.