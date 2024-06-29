В Балашихе неосторожность при курении привела к смерти 5 человек

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СК: в Балашихе пожар с пятью погибшими случился из-за неосторожности при курении

Предварительной причиной пожара в одном из общежитий в Балашихе стало неосторожное обращение с огнем при курении, в результате чего разом погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Следователи и криминалисты продолжают расследовать дело, возбужденное по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», назначен ряд экспертиз, который установит точную причину случившегося.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Причиной смерти пяти человек стало отравление продуктами горения, но точную причину гибели потерпевших установят в рамках судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что пожар в общежитии случился из-за проблем с проводкой. В ходе предварительного разбирательства эта версия не нашла подтверждений.