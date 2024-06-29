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Следователи выясняют причины пожара в Балашихе

Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
Происшествия

Фото - © Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара в общежитии, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении ведомства.

В пресс-службе МЧС подтвердили гибель пятерых людей.

«В горящей квартире на 2 этаже обнаружены тела 5 человек», — сказали в ведомстве.

Пожар полностью ликвидирован.