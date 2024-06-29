Следователи выясняют причины пожара в Балашихе
Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
Фото - © Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области
В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара в общежитии, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении ведомства.
В пресс-службе МЧС подтвердили гибель пятерых людей.
«В горящей квартире на 2 этаже обнаружены тела 5 человек», — сказали в ведомстве.
Пожар полностью ликвидирован.