Названа предварительная причина пожара в Балашихе
Пожар в общежитии Балашихи мог вспыхнуть из-за проблем с проводкой
Пожар в общежитии Балашихи, унесший жизни пятерых человек, мог вспыхнуть из-за проблем с проводкой, пишет Telegram-канал Shot.
«Предварительно, все погибшие — граждане республик Средней Азии», — утверждают авторы канала.
Пожар возник в одной из комнат общежития после короткого замыкания.
Жителей эвакуировали из здания, пожарные тушат огонь.
К месту происшествия едут экипажи неотложек.