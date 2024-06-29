Главная

Названа предварительная причина пожара в Балашихе

Пожар в общежитии Балашихи мог вспыхнуть из-за проблем с проводкой
Происшествия

Пожар в общежитии Балашихи, унесший жизни пятерых человек, мог вспыхнуть из-за проблем с проводкой, пишет Telegram-канал Shot.

«Предварительно, все погибшие — граждане республик Средней Азии», — утверждают авторы канала.

Пожар возник в одной из комнат общежития после короткого замыкания.

Жителей эвакуировали из здания, пожарные тушат огонь.

К месту происшествия едут экипажи неотложек.