26 декабря был объявлен днем траура в Азербайджане в связи с гибелью людей при крушении самолета Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines в районе аэропорта Актау в Казахстане, сообщает ТАСС .

Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с крушением самолета.

Лайнер Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, рухнул утром 25 декабря в Актау. До этого он подавал аварийный сигнал. На данный момент известно, что при авиакатастрофе погибли как минимум 10 человек. Выжили 32 пассажира. Всего на борту было пять членов экипажа и 62 пассажира.

Перед падением пилоты сообщили о сильном ударе по корпусу самолета. Предварительно, на борту взорвался кислородный баллон.