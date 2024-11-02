В Австралии в возрасте 110 лет умер самый крупный крокодил в мире

В Австралии скончался самый крупный в мире крокодил, содержащийся в неволе. Ему было 110 лет, сообщает «Интерфакс» .

Морского крокодила Кассиуса поймали на Северной территории, где он охотился на фермерский скот и атаковал моторные лодки, вследствие чего потерял часть передней левой лапы, фрагмент морды и кончик хвоста.

Крокодил жил в парке Маринленд с 1987 года. В длину он был 5,48 метра и весил около тонны. По данным зоологов, Кассиус прожил намного дольше, чем такие крокодилы живут в природе.

Состояние зверя стало ухудшаться в октябре. 5 октября его перевезли в клинику со специальным уходом. Специалисты не смогли помочь крокодилу, о его смерти стало известно 2 ноября.

Ранее умер 17-килограммовый пермский кот Крошик. За его похудением следили многие россияне, но недавно питомцу стало хуже, он начал задыхаться. Специалисты не смогли спасти животное.