Реанимация не помогла: умер пермский бодипозитивный кот Крошик
Скончался пермский 17-килограммовый кот Крошик
Несмотря на старания врачей и волонтеров, умер 17-килограммовый пермский кот Крошик, за похудением которого следила вся страна, сообщает Baza.
Животное страдало от ожирения. Для него разработали специальную программу реабилитации.
Под наблюдением медиков Крошик стал активно сбрасывать вес. Но недавно ему стало хуже, он начал задыхаться. Его положили в кислородную камеру. Врачи оценивали состояние кота как стабильно тяжелое.
Но реанимационные действия не помогли животному. Прошлой ночью Крошик скончался.
По предварительным данным, у кота выявили множественные разрастания в селезенке и метастазы во внутренних органах.