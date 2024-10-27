Реанимация не помогла: умер пермский бодипозитивный кот Крошик

сегодня в 11:58

Несмотря на старания врачей и волонтеров, умер 17-килограммовый пермский кот Крошик, за похудением которого следила вся страна, сообщает Baza .

Животное страдало от ожирения. Для него разработали специальную программу реабилитации.

Под наблюдением медиков Крошик стал активно сбрасывать вес. Но недавно ему стало хуже, он начал задыхаться. Его положили в кислородную камеру. Врачи оценивали состояние кота как стабильно тяжелое.

Но реанимационные действия не помогли животному. Прошлой ночью Крошик скончался.

По предварительным данным, у кота выявили множественные разрастания в селезенке и метастазы во внутренних органах.