В анализах отравившейся под Красноярском семьи нашли вещество из дихлофоса

В пробах рвотных масс, взятых на анализ после отравления многодетной семьи под Красноярском, найдено вещество из состава инсектицидного средства, сообщает пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ранее аэрозоль от насекомых назвали вероятной причиной отравления семьи в поселке Красная Сопка, в результате которого четверо детей скончались, а их родители попали в больницу.

Сейчас состояние супругов оценивается как удовлетворительное, они в сознании.

По факту произошедшего завели уголовное дело. В ходе его расследования также проверяли на опасные вещества курицу и пельмени, которые члены семьи съели на ужин перед трагедией. Кроме того, в жилье нашли много пестицидов, их изъяли.