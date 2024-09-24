Стало известно состояние родителей отравившихся насмерть детей под Красноярском

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По данным красноярского Минздрава, состояние мужа и жены, которые потеряли четверых детей в результате отравления, оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС .

Супруги находятся в сознании, за ними продолжают наблюдать медики.

Стало известно, что к трагедии в семье мог привести аэрозоль от насекомых, которым было обработано жилье. Однако точную причину отравления все еще не озвучивали.

Семья в поселке Красная Сопка почувствовала себя плохо после семейного ужина пельменями и курицей. Позднее четверо детей скончались, а двоих взрослых удалось спасти.

Причинами отравления ранее называли некачественные продукты и пестициды, которые нашли в доме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.