В аэропорту Уфы снова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация снова ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы

В Уфе введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту. Ранним утром ограничения уже вводили, но позже их сняли, сообщает Росавиация.

24 января в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в воздушных гаванях Уфы, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Позже все ограничения были сняты.

Спустя почти 1,5 часа в Уфе вновь ввели временные ограничения в аэропорту. Воздушная гавань закрыта на прием и отправку лайнеров.

Ночью над Россией сбили 121 беспилотник. Украинские дроны попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. Власти Подмосковья также сообщали об уничтожении БПЛА.