В аэропортах России сняли временные ограничения

В аэропортах России сняли ограничения после атаки БПЛА

В аэропортах Казани, Уфы и Нижнекамска сняли временные ограничения на вылет и прием самолетов. Их вводили ночью и ранним утром 24 января для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщает Росавиация.

После 05:00 по московскому времени федеральный орган сообщил о введении временных ограничений в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска. Спустя два часа их также ввели в воздушной гавани Уфы.

По состоянию на 10:30 во всех аэропортах сняты ранее введенные ограничения.

После полуночи временные ограничения также вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Позже их сняли.

За минувшую ночь над Россией сбили 121 беспилотник. В Подмосковье власти также заявляли об отражении налета БПЛА.