В Абхазии объявили траур из-за гибели пятерых детей при пожаре в частном доме

Шестого января в Абхазии объявлен днем траура после гибели пятерых детей при пожаре в частном доме, сообщает пресс-служба президента республики.

Трагедия произошла в населенном пункте Папанырхуа. В результате возгорания погибли пятеро детей, самому младшему было всего 4 месяца. Предварительно, причиной возгорания стала бабушка, которая перепутала керосин с бензином при растопке печи.

«В связи с трагедией <…> указом и. о. президента Бадры Гунбы 6 января объявлен в Республике Абхазия днем траура», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на всех госучреждениях приспустят флаги, а также в республике будут отменены все развлекательные мероприятия и телевизионные передачи.

Ранее тела четверых детей возрасте от 1 до 7 лет обнаружили в одном из СНТ в Тверской области. Рядом с ними находился отец, он пытался покончить с собой. подозреваемого заключили под стражу.