Подозреваемого в убийстве четверых детей под Тверью заключили под стражу

Мужчине, который подозревается в убийстве четверых своих малолетних детей в Тверской области, избрали меру пресечения. Его поместили под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Изначально мужчину увезли с места происшествия в медицинское учреждение. Было проведено выездное судебное заседание. Подозреваемому в убийстве детей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

28 декабря в частном доме в СНТ «Межурка» под Тверью были обнаружены тела четверых детей в возрасте от 1 до 7 лет. Рядом с ними находился отец, он пытался покончить с собой.

Было возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в убийстве своих детей. Его доставили в реанимацию.

По предварительным данным, глава семейства мог ревновать свою супругу и считал детей «нагулянными», потому пошел на преступление. Всего в семье шестеро детей.