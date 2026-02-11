Уже дома: как себя чувствует бизнесмен, пострадавший при взрыве авто во Фрязине
Фото - © Медиасток.рф
Во время взрыва внедорожника в подмосковном Фрязине был ранен бизнесмен Сергей Щ. По словам его супруги Екатерины, сейчас он в удовлетворительном состоянии, сообщает msk1.ru.
У Сергея было осколочное ранение голени. По словам Екатерины, его уже выписали из больницы.
Мужчина чувствует себя удовлетворительно, спит и отдыхает. Его привезли домой утром 11 февраля.
У пострадавшего предпринимателя свой строительный бизнес. Согласно одной из версий, покушение могли организовать конкуренты.
Вечером 10 февраля на ж/д переезде во Фрязине взорвалось неустановленное взрывное устройство во внедорожнике. У мужчины было осколочное ранение голени. Его увезли в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).
