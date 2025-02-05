Узбекский врач схватил пациента за член и попытался засунуть его себе в рот

Узбекского врача посадили на пять суток за попытку взять в рот пенис пациента

В Ташкентской области Узбекистана арестовали рентгенолога, который попытался засунуть в свой рот пенис пациента. Доктор утверждал, что половой орган мужчины якобы случайно коснулся его губ, сообщает узбекское издание «Upl.uz» со ссылкой на решение райсуда по уголовным делам.

Инцидент произошел 31 января в одной из частных больниц Ташкентского района. Мужчина пришел в клинику с жалобами на боль в ноге, и после осмотра его отправили на рентген.

В кабинете рентгенолога врач попросил пациента раздеться. Пока больной снимал одежду, медик резко схватил его за половой член и попытался засунуть пенис в свой рот. Пациент быстро пресек домогательства, дал пощечину врачу и вышел из кабинета.

Дело дошло до суда. На процессе рентгенолог утверждал, что пытался обследовать паховую область пациента, а член мужчины «случайно коснулся его губ». Медик настаивал, что ударивший его потерпевший неправильно понял ситуацию.

Суд признал доктора виновным в сексуальном домогательстве и назначил ему административный арест на пять суток.