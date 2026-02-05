Устроившего стрельбу в Уфе школьника отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения девятикласснику, который 3 февраля напал на школу в Уфе с игрушечным автоматом, сообщает «112» .

Школьника отправили под домашний арест. Он пробудет там в течение двух месяцев. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

3 января девятиклассник атаковал гимназию в Уфе. Он пронес в образовательное учреждение пластиковый пневматический автомат, сделал несколько выстрелов и взорвал петарду. Также у него с собой был нож.

Отмечалось, что парень выстрелил в учителя истории, но первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг информацию о раненых.

По данному факту расследуется уголовное дело, выясняются мотивы школьника. Между тем сам мальчик рассказал, что собирался лишь «припугнуть». По его словам, он не хотел никому причинять вред.

