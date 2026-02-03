Стрелявший из автомата в гимназии Уфы юноша заявил, что хотел «припугнуть»
Фото - © РИА Новости
Молодой человек, стрелявший утром в гимназии в Уфе из детского автомата, сказал, что не хотел никому навредить. Он собирался только лишь «припугнуть», сообщает РИА Новости.
Молодой человек рассказал, что готовился несколько недель. По его словам, вред он никому причинять не хотел.
На видео юноша сидит в спортивной одежде. Его руки заведены за спину. На лице у школьника приспущенная медицинская маска.
Утром 3 февраля девятиклассник ворвался в гимназию №16 в Уфе с игрушечным автоматом и ножом. Парень выстрелил в учителя истории. Молодой человек был задержан, возбуждено уголовное дело.
