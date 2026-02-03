Стрелявший из автомата в гимназии Уфы юноша заявил, что хотел «припугнуть»

Молодой человек, стрелявший утром в гимназии в Уфе из детского автомата, сказал, что не хотел никому навредить. Он собирался только лишь «припугнуть», сообщает РИА Новости .

Молодой человек рассказал, что готовился несколько недель. По его словам, вред он никому причинять не хотел.

На видео юноша сидит в спортивной одежде. Его руки заведены за спину. На лице у школьника приспущенная медицинская маска.

Утром 3 февраля девятиклассник ворвался в гимназию №16 в Уфе с игрушечным автоматом и ножом. Парень выстрелил в учителя истории. Молодой человек был задержан, возбуждено уголовное дело.

