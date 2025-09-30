Устроившая ДТП 25-летняя дочь Цапка любит скорость и вписки с парнями

SHOT: дочь Цапка более чем вдвое превысила скорость перед ДТП под Таганрогом

Дочь главаря известной кущевской ОПГ Сергея Цапка влетела в частный дом в Ростовской области на скорости 136 км/ч при допустимой 60 км/ч. В момент ДТП 25-летняя Анастасия была пьяна, сообщает SHOT .

В отношении дочери криминального авторитета составили административный протокол по статье 12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ей грозит лишение прав от полутора до двух лет.

С 2022 года Анастасия собрала 169 штрафов на сумму более 200 тыс. рублей, большинство из которых связаны с превышением скорости. Самым необычным из них стал штраф за превышение уровня шума автомобиля. в 2021 году девушка сменила фамилию Цапок на девичью своей матери — Оделин Феррер.

В 18 лет Анастасия получила в подарок автомобиль Mercedes-Benz. Девушка много путешествует и отдыхает на элитных заграничных курортах, предпочитая Дубай и Канарские острова. За границей она останавливается исключительно в люксовых отелях.

Несколько лет назад Анастасия стала обладательницей львенка стоимостью 80 тыс. рублей. Отец оставил ей богатое наследство, однако весной этого года она брала микрозаймы, не имея официальной работы. Кроме того, Настя состоит в ростовских чатах по впискам, поиску парней и тусовкам категории 18+.

