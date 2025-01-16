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Ущерб от столкновения поезда и КамАЗа под Волгоградом превысил 117 млн рублей

Летом минувшего года на железнодорожном переезде в Волгоградской области произошло серьезное столкновение КамАЗа с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту из Казани в Адлер. Сумма ущерба от этой аварии превысила 117 млн рублей, сообщил первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов, пишет РИА Новости .

«Предварительная сумма ущерба превышает 117 миллионов рублей, однако эта сумма не является окончательной», — пояснил Козлов.

Инцидент случился из-за нарушения водителем большегруза правил дорожного движения — он проигнорировал запрещающий сигнал светофора на участке между станциями Котельниково и Гремячая.

В результате крушения железнодорожного состава, перевозившего более 800 пассажиров, произошло опрокидывание семи вагонов, еще два сошли с рельсового полотна. Тогда пострадали порядка 140 пассажиров, они отделались легкими травмами. Еще 30-ти пассажирам, включая 15 несовершеннолетних, потребовалась серьезная медицинская помощь с последующей госпитализацией. Водитель грузовика, ставший участником происшествия, несмотря на усилия реаниматологов, скончался спустя несколько суток.