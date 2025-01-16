Ущерб от столкновения поезда и КамАЗа под Волгоградом превысил 117 млн рублей
Летом минувшего года на железнодорожном переезде в Волгоградской области произошло серьезное столкновение КамАЗа с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту из Казани в Адлер. Сумма ущерба от этой аварии превысила 117 млн рублей, сообщил первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов, пишет РИА Новости.
«Предварительная сумма ущерба превышает 117 миллионов рублей, однако эта сумма не является окончательной», — пояснил Козлов.
Инцидент случился из-за нарушения водителем большегруза правил дорожного движения — он проигнорировал запрещающий сигнал светофора на участке между станциями Котельниково и Гремячая.
В результате крушения железнодорожного состава, перевозившего более 800 пассажиров, произошло опрокидывание семи вагонов, еще два сошли с рельсового полотна. Тогда пострадали порядка 140 пассажиров, они отделались легкими травмами. Еще 30-ти пассажирам, включая 15 несовершеннолетних, потребовалась серьезная медицинская помощь с последующей госпитализацией. Водитель грузовика, ставший участником происшествия, несмотря на усилия реаниматологов, скончался спустя несколько суток.