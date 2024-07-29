РЖД ответили, кто нарушил правила в страшной аварии с поездом под Волгоградом

РЖД об аварии с поездом под Волгоградом: водитель КАМАЗа грубо нарушил правила

В РЖД прокомментировали аварию в Волгоградской области с участием КАМАЗа и пассажирского поезда, выполнявшего рейс Казань — Адлер. В пресс-службе компании заявили, что водитель грузовика грубо нарушил ПДД — выехал на переезд, на котором штатно работал предупреждающий сигнал, сообщает kp.ru .

В РЖД добавили, что шофер большегруза также видел, что рядом с ним находится поезд. Состав следовал со скоростью 65 километров в час.

«Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось», — заявили в Российских железных дорогах.

29 июля КАМАЗ столкнулся с поездом в Волгоградской области. В момент аварии в составе находилось свыше 800 человек. По данным РЖД, после ЧП госпитализировали 16 человек, в том числе двух проводников и одного несовершеннолетнего.