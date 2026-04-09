«Ущерб несущественный»: обманутую аферистами россиянку «послали» в полиции

Мошенники украли данные жительницы Саранска и набрали на нее микрозаймов. В полиции ей отказали в возбуждении дела, а в банке посоветовали взять еще один кредит для рефинансирования долга.

Все началось с того, что с девушкой связались якобы представители крупной компании и предложили ей должность графического дизайнера. Также «фирма» попросила данные россиянки «для трудоустройства», после чего у нее взломали личные кабинеты в банке и на «Госуслугах».

Девушка обнаружила, что с ее карты украли все деньги (125 тыс. рублей). Кроме того, на нее дистанционно оформили микрозаймы.

Она написала заявление в полицию, но в возбуждении дела ей отказали. Правоохранители обосновали это тем, что пострадавшей был нанесен «несущественный ущерб». Кроме того, там заявили, что не получили ответы от микрофинансовых организаций, поэтому разбирательства прекратили.

Обманутая россиянка обратилась за помощью в банк, но тот предложил взять еще один кредит для рефинансирования долга, не приостановив списывание процентов.

«Я была в отделении банка в момент кражи. Сообщила о мошенничестве. Карту заблокировали, но переводы не отменили. Если банк не вернул деньги в момент моего обращения — это его проблема, а не моя», — заявила жительница Саранска.

По ее мнению, начислять проценты на сумму, которую она не брала и не тратила, незаконно.

«Вместо того, чтобы помочь мне, банк предлагает мне взять кредит, чтобы оплачивать преступления», — посетовала пострадавшая.

Девушка боится, что теперь никто не понесет ответственности за то, что она оказалась обманута и осталась без денег.

