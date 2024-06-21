Ураганный ветер оборвал ЛЭП: 270 населенных пунктов Подмосковья остались без света
В Подмосковье ураган оставил без электричества 270 населенных пунктов
Фото - © Медиасток.рф
В Московской области оперативные службы устраняются последствия урагана, который оставил без электричества порядка 270 населенных пунктов, сообщает РИА Новости.
«В 16 городских округах произошло отключение электроснабжения в 270 населенных пунктах», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередачи. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в дома свет.
Ранее стало известно, что ураганный ветер в Подмосковье повалил десятки деревьев. В результате материальный ущерб нанесен 124 автовладельцам, которые обнаружили свой транспорт поврежденным.