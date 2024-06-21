Ураганный ветер оборвал ЛЭП: 270 населенных пунктов Подмосковья остались без света

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В Подмосковье ураган оставил без электричества 270 населенных пунктов

В Московской области оперативные службы устраняются последствия урагана, который оставил без электричества порядка 270 населенных пунктов, сообщает РИА Новости .

«В 16 городских округах произошло отключение электроснабжения в 270 населенных пунктах», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередачи. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в дома свет.

Ранее стало известно, что ураганный ветер в Подмосковье повалил десятки деревьев. В результате материальный ущерб нанесен 124 автовладельцам, которые обнаружили свой транспорт поврежденным.