Свыше 500 авто получили повреждения из-за урагана в Московском регионе

Более 500 автомобилей в столице и Подмосковье оказались повреждены из-за упавших деревьев и иных предметов во время непогоды, сообщает ТАСС .

В оперативных службах уточнили, что в Москве были повреждены 443 машины, а в Московской области — 124.

Ливни и сильный ветер с порывами до 22 м/с обрушились на столицу накануне. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13:00 до 14:00, в это время в отдельных районах Москвы выпала треть месячной нормы.

В результате урагана в столице выявлено более 700 случаев падения деревьев.