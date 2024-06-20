сегодня в 18:45

Более 300 автомобилей повреждено во время смерча в Москве

В результате урагана в Москве выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды в Москве.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что было выявлено более 700 случаев падения деревьев. Свыше 300 автомобилей оказались повреждены.

Упавшие деревья оперативно распиливают и вывозят, поврежденные конструкции демонтируют. В ликвидации последствий непогоды участвуют бригады и специальная техника ГУП «Мосводосток», инженерных и дорожных компаний столицы.

Ливни и сильный ветер с порывами до 22 м/с обрушились в четверг на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13:00 до 14:00, в это время в отдельных районах Москвы выпала треть месячной нормы.

Бирюков добавил, что основной объем осадков приняла водосточная сеть. Подтопления городских территорий не было допущено. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено.

Непогода сохранится в Москве до конца суток. Горожан просят быть предельно внимательными на улице.