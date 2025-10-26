Ураган «Мелисса» может устроить катастрофу в Атлантическом океане

Ураган «Мелисса» в Атлантическом океане усугубился с первой до третьей категории

Ураган «Мелисса» усугубился с первой до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Он бушует в Карибском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC).

Предельная устойчивая скорость ветра составляет 185 километров в час. Ураган идет на запад, его скорость — шесть километров в час.

Тропический шторм получает имя, когда скорость его ветра составляет 63 километров в час. Для присвоения первой категории по шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра должна быть 119 километров в час. При достижении 154 километров в час, категория становится второй. При 178 километрах в час — третьей, а при 209 — четвертой.

Ночью сообщалось, что тропический шторм «Мелисса» стал ураганом первой категории опасности. Максимальная устойчивая скорость ветра дошла до 120 километров в час. Последствия шторма почувствовали жители Гаити, там погибли три человека и один пострадал.

