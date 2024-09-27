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Упавший в Архангельской области вертолет Robinson нашли недалеко от места вылета

Вертолет Robinson 44, который рухнул в Архангельской области, был найден в 5 км от места вылета, сообщает «112» .

Сотрудники экстренных служб пытаются добраться до места ЧП.

Вертолет пропал 25 сентября в районе 16:00–16:30 по местному времени. На борту были депутат гордумы Сергей Сметанин и предприниматель Алексей Семенов. Предварительно, оба погибли.

Этот полет не был зарегистрирован, поэтому понадобились сутки, чтобы ситуация по пропаже вертолета прояснилась.