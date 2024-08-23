«Уничтожить этих тварей»: муфтий высказался о напавших на ИК-19 радикалах
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Муфтий духовного управления мусульман Волгоградской области прокомментировал захват заложников в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, сообщает Газета.ru.
Бата Кифах считает, что в колонии необходимо провести грамотную спецоперацию по освобождению заложников. По его словам, террористов при этом необходимо ликвидировать.
«Уничтожить этих тварей на месте. Только так», — заявил муфтий.
Кроме того, он пояснил, что не знает, какой именно мулла поехал на переговоры с радикалами. Он также предполагает, что новости об этом — просто слух. По его мнению, с преступниками вообще не следует вести разговор.
Захват заложников арестантами произошел 23 августа в ИК-19 под Волгоградом. Боевики назвали себя членами Исламского государства*.
В результате захвата погибли двое сотрудников колонии. Еще четверых госпитализировали.
*Организация признана террористической и запрещена в России.