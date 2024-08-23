сегодня в 15:08

Двое сотрудников ИК-19 в Волгоградской области убиты во время захвата заложников

В результате захвата ИК-19 в Суровикино Волгоградской области убиты минимум двое сотрудников ФСИН, сообщает Mash .

Захватившие заложников в волгоградской ИК-19 заключенные радикалы зарезали начальника отряда и начальника оперчасти. Им обоим было по 40 лет.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что после бунта в ИК-19 в Суровикино четверых сотрудников ФСИН госпитализировали с разными травмами, в том числе начальника колонии Андрея Девятова, которого террористы ударили молотком по голове.

Также были названы имена предполагаемых террористов, захвативших заложников в ИК-19, и опубликованы из фотографии.

Губернатор Бочаров заявил и создании оперштаба для координации работы по освобождению заложников, угрозы гражданскому населению нет.

К ИК-19 в Суровикино приехал имам Волгоградской области. Он ждет разрешения от силовиков, чтобы вступить с захватчиками в переговоры.