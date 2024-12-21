Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова

Солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова скончалась в возрасте 88 лет после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба театра.

«Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны», — говорится в сообщении.

В 1953 году Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище. На протяжении 24 лет Ирена Леонидовна была неразрывно связана с Мариинским театром, где выступала в качестве солистки балета и занималась педагогической деятельностью.

В 1964 году Ирена Баженова предстала в образе феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица», которая стала одной из наиболее значимых ролей в репертуаре балерины.

В 1976 году Ирена Леонидовна начала преподавать в alma mater (старинное название учебных заведений), где на протяжении 20 лет обучала классическому танцу юных балерин. Баженова воспитала таких известных артистов балета как Юлия Махалина, Александра Иосифиди и Ксения Дубровина.

Ранее в Париже скончалась популярная 34-летняя российская модель и ведущая Светлана Савицкая. Девушка неоднократно украшала обложки таких известных журналов как Bazaar, L’Officiel, Glamour.