Умер актер из сериала «Клан Сопрано» Чарли Скелайс

Американский актер из сериала «Клан Сопрано» Чарли Скелайс скончался на 85-м году жизни после продолжительной болезни Альцгеймера, сообщает Hollywood Reporter .

Актер умер в Фениксвилльском доме престарелых в штате Пенсильвания.

«Чарли Скелайс, характерный актер из Филадельфии <…> скончался. Ему было 84 года», — сказала дочь актера Энн Мари Скелайс.

Прощание с артистом состоится 8 мая в штате Пенсильвания. Мероприятие пройдёт в узком кругу, на нём будут только родные и близкие.

Скелайс получил широкую известность благодаря ролям тренера Молинаро в культовом сериале «Клан Сопрано» и портового рабочего Томаса «Лошадиная морда» Пакузы во втором сезоне «Прослушки».

Ранее стало известно, что на 88-м году жизни скончался «крестный отец русского дубляжа» Рудольф Паньков. У актера дубляжа были серьезные проблемы со здоровьем.