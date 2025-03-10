Умер актер из «Доктора Кто» и «Гарри Поттера» Саймон Фишер-Беккер

Британский актер Саймон Фишер-Беккер скончался на 64-м году жизни. Его не стало в воскресенье, 9 марта, сообщает The Voice Mag .

Родственники актера подтвердили новости о кончине актера. Причины смерти не уточняются.

Агент артиста из Jaffrey Management Ким Барри выразила соболезнования его близким. Женщина и Фишер-Беккер не только сотрудничали, но и дружили 15 лет.

По словам Барри, артист также занимался писательской деятельностью и был прекрасным оратором. Агент добавила, что Фишер-Беккер был добр, любезен и всегда интересовался всеми.

Близкий друг артиста Тони уточнил, что Саймон скончался в 14:50.

Фишер-Беккер снимался в таких лентах, как «Любовь щенка», «Гарри Поттер и философский камень». Больше всего он запомнился ролью Дориума Мэлдовара в сериале «Доктор Кто». Также артист снимался в различных телешоу и вел видеоблог.

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