Умер создатель программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе

В Москве обнаружили тело 87-летнего режиссера, создателя известной программы «Человек и закон» Вахтанга Микеладзе. Он умер в собственной квартире, сообщает SHOT .

Причиной смерти режиссера назвали сердечную недостаточность. Микеладзе скончался в своей квартире на улице Дмитрия Ульянова.

На рубеже 80-х и 90-х режиссер создал московскую студию «Эко-фильм» и возглавил ее. С 1995 года Микеладзе активно работал с телекомпанией РТС и участвовал в создании программы «Человек и закон».

Ранее стало известно, что 5 марта в возрасте 48 лет ушел из жизни режиссер, сценарист и продюсер Илья Шерстобитов. Причина смерти кинематографиста не раскрывается.