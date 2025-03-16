сегодня в 08:02

Умер 93-летний духовник патриарха из монастыря «Оптина пустынь» под Калугой

Ночью 15 марта скончался 93-летний батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин) в монастыре «Оптина пустынь» в Калужской области. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба религиозного учреждения.

Илий был духовником Патриарха Московского и всея Руси, и братии монастыря «Оптина пустынь». В пресс-службе попросили помолиться за усопшего.

15 марта в Турции скончался 24-летний блогер Эфеджан Кюльтюр. Он весил более 300 килограмм, что привело к смерти.

Ранее умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин. Ему было 60 лет.