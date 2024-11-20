Украинский театр подтвердил гибель актера Великого под Курском в России

Российские военные ликвидировали украинского актера Петра Великого, который состоял в рядах Вооруженных сил Украины и вторгся на территорию Курской области. Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко на официальном сайте подтвердил, что актер погиб в рядах ВСУ.

Украинскому актеру Петру Великому, которого ликвидировали на курском направлении, было 48 лет. В Черниговском драмтеатре он служил 20 лет.

Информация о гибели Великого поступила родным, близким и коллегам вечером 19 ноября.

Ранее военкоры сообщили, что Украина впервые применила дальнобойное оружие по российской территории. ВСУ применили иностранное оружие дальнего действия в Курской области. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что система ПВО сбила две вражеские цели в небе над российским регионом. До этого на курском направлении был объявлен режим ракетной опасности.