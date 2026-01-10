Украинский дрон ранил мужчину в Белгородской области

сегодня в 15:44

Из-за взрыва украинского дрона в Березовке Борисовского округа Белгородской области был ранен в руки и ноги мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина получил минно-взрывную травму. Также у него нашли множественные осколочные ранения.

Раненого отвезли в больницу. Ему оказывают медпомощь.

Ночью 9 января украинские боевики нанесли ракетные удары по Белгородской области. Без света остались 556 тыс. человек. Восстановительные работы все еще идут.

