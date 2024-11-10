Украинский дрон чуть не сбил Airbus A320, летящий над Москвой

Один из атаковавших Московский регион украинских беспилотников чуть не сбил самолет, который пролетал над столицей. Airbus A320 выполнял рейс из узбекистанского города Бухара в Шереметьево, сообщает Mash .

В 9:37 по московскому времени самолет должен был сесть в аэропорту. В последний момент пилот заметил три беспилотника, один из них чуть не врезался в самолет.

Воздушное судно все же успешно приземлилось в Шереметьево. Остальные восемь бортов направили на запасной аэродром. Всего за время действия плана «Ковер» там приземлились 36 самолетов. На данный момент ограничения на работу в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово сняты.

ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками утром в воскресенье. По информации Mash, речь идет о дронах «Лютый» с дальностью полета примерно 1000 км. Предварительно, два человека пострадали в результате падения обломков. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.