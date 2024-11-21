Украинские войска пытались ударить дронами по двум российским областям
Минобороны: ночью ВС РФ сбили украинские дроны над двумя областями России
Ночью украинские войска вновь попытались нанести удары по объектам на территории РФ. Для этого использовались беспилотники самолетного типа, сообщает Минобороны России.
Средства ПВО ВС РФ сбили два БПЛА. Один ликвидирован в небе над Ростовской, а второй над Волгоградской областями.
Ночью 20 ноября украинская атака была масштабнее. Тогда российские средства ПВО ликвидировали 44 дрона противника.
Ранее в Сети опубликовали кадры пролета беспилотника над Жуковским. БПЛА противника почти не было видно в небе из-за темноты.