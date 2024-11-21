Украинские войска пытались ударить дронами по двум российским областям

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Ночью украинские войска вновь попытались нанести удары по объектам на территории РФ. Для этого использовались беспилотники самолетного типа, сообщает Минобороны России.

Средства ПВО ВС РФ сбили два БПЛА. Один ликвидирован в небе над Ростовской, а второй над Волгоградской областями.

Ночью 20 ноября украинская атака была масштабнее. Тогда российские средства ПВО ликвидировали 44 дрона противника.

Ранее в Сети опубликовали кадры пролета беспилотника над Жуковским. БПЛА противника почти не было видно в небе из-за темноты.