Минобороны: ВС РФ за ночь сбили 44 украинских беспилотника над Россией

Ночью украинские войска снова попытались атаковать Россию с помощью десятков беспилотников самолетного типа. Однако средства ПВО ВС РФ сбили воздушные цели, сообщает Минобороны страны.

Суммарно над Россией ликвидировали 44 беспилотника. Из них 20 выведено из строя под Новгородом.

Пять дронов ликвидировали над Курской, четыре над Орловской, по три над Тульской, Белгородской и Тверской областями. По два беспилотника вывели из строя под Брянском, Смоленском и Москвой.

Ранее украинские беспилотники в один момент ударили по промышленным предприятиям группы компаний ЭФКО в Белгородской и Воронежской областях. Компания производит майонез, кетчупы, растительные масла и другие продукты.