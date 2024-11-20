ВСУ ударили по предприятиям одной компании в разных регионах России

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Украинские БПЛА атаковали производителя майонеза в двух областях России

Украинские БПЛА практически одновременно атаковали в Воронежской и Белгородской областях промышленные предприятия группы компаний ЭФКО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

«Вечером 19 ноября две промышленные площадки нашей компании подверглись атаке БПЛА. Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. На текущий момент жертв нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Воронежской Александр Гусев заявил об атаке на предприятие в Каменском районе. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о налете дронов на Алексеевский район и повреждении производственных предприятий.

«Эфко» владеет несколькими российскими предприятиями масложировой промышленности, производит майонез, растительные масла, кетчупы и иные продукты.

Головной офис холдинга находится в Алексеевке Белгородской области. Имеет активы в Воронежской, Московской и Свердловской областях, в Краснодарском крае и Казахстане.