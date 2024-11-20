«Осторожно, Москва»: опубликованы кадры пролета беспилотника над Жуковским

сегодня в 11:46

Жители городского округа Жуковского слышали, как ночью пролетал украинский беспилотник. Со стороны неба доносился соответствующий шум.

Сам украинский беспилотник летел без подсветки, поэтому на записи его слышно, но не видно. Жители Жуковского думают, что дронов в воздухе было несколько.

Ночью российские средства ПВО уничтожили два дрона противника в Подмосковье. Всего ликвидировали 44 воздушных цели.