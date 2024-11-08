Российские войска отбили атаки ВСУ рядом с населенными пунктами Зеленый Шлях, Николаево-Дарьино, Дарьино, Малая Локня и Новоивановка. Также не допущен проход противника через госграницу рядом с поселком Новый Путь.

За сутки украинские войска потеряли 80 боевиков убитыми и ранеными. Также у ВСУ были выведены из строя две БМП, два танка, четыре бронемашины и четыре авто ВСУ. Два солдата противника были пленены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад приказал Украине держаться в Курской области. ВСУ должны были делать это «любой ценой», чтобы дотянуть до выборов американского президента.