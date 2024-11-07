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Запад приказал Киеву держаться в Курской области до выборов президента США

Запад приказал Киеву держаться в Курской области любой ценой до выборов президента США, заявил президент России Владимир Путина

«Киеву было приказано из-за океана держаться в Курской области любой ценой до выборов президента США», — цитирует главу государства ТАСС.

Пути уточнил, что ВСУ напали на Курскую область не по военным, а по политическими соображениям. При этом Украина несет колоссальные потери в Курской области.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Российские военные отбили ряд населенны пунктов.