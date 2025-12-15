Украинские военные нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгорода

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате обстрела серьезно пострадала инженерная инфраструктура. На месте работают аварийные и оперативные службы.

Кроме того, из-за удара в шести многоквартирных домах и одном частном доме повреждено остекление.

Ранее в населенном пункте Екатериновка Волоконовского района Белгородской области ударный дрон украинской армии, управляемый по оптоволоконной связи, нанес удар по жилому дому, в результате чего травмы получил ребенок.