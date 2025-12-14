Пятилетняя девочка получила травмы из-за нового удара ВСУ под Белгородом

сегодня в 18:53

В населенном пункте Екатериновка Волоконовского района Белгородской области ударный дрон украинской армии, управляемый по оптоволоконной связи, нанес удар по жилому дому, в результате чего травмы получил ребенок, сообщает в Telegram-канале «Оперштаб Белгородской области».

Предварительно известно, что в доме проживала большая семья, состоящая из 13 человек. В результате происшествия ранения получил ребенок.

5-летняя девочка с многочисленными ранами, вызванными осколками в области головы, конечностей, экстренно госпитализирована бригадой медиков в Валуйскую центральную районную больницу. Ей предоставляется весь спектр необходимой медицинской помощи.

Вследствие атаки беспилотника в доме начался пожар, который был успешно потушен прибывшим пожарным расчетом. Кроме того, повреждены кровля и окна.

Все члены семьи были временно размещены в местном пансионате.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе из-за удара ВСУ 14 декабря травмы различной степени тяжести получили две женщины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.