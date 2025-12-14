Гладков сообщил о ранении двух мирных жителей под Белгородом из-за атак ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Белгородскую область. Из-за атаки в Белгородском и Волоконовском районах травмы различной степени тяжести получили две женщины, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Нечаевка Белгородского района из-за удара беспилотника по частному домовладению женщина получила контузию. Прибывшие на место медики оказали ей помощь, от госпитализации она отказалась. В доме повреждены окна, крыша и ограждение.

В Волоконовском районе возле села Грушевка в результате атаки дрона на автомобиль женщина получила ранения головы, плеча и бедра множественными осколками. Пострадавшая госпитализирована в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил повреждения.

Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ обстреливали территории Белгородской области с помощью в том числе 27 боеприпасов. В итоге один мирный житель попал в больницу с тяжелыми травмами.

