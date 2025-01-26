Украинские кураторы пообещали 35 тыс рублей поджигателю ресторанов в Краснодаре

сегодня в 13:08

Жителю Краснодара, которого задержали по подозрению в поджоге трех ресторанов в центре города, украинский куратор пообещал 35 тыс. рублей за выполение задания, сообщает SHOT .

Вечером 25 января в Краснодаре загорелись три ресторана. В одно из заведений неизвестный кинул коктейль Молотова. В результате ЧП пострадавших нет. В качестве подозреваемого был задержан 19-летний житель Динского района.

В ходе допроса парень признался, что за поджог краснодарских ресторанов «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш» ему пообещали 35 тыс. рублей. Деньги неизвестные должны были перевести после выполнения задания.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.