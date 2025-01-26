По указке мошенников: задержали парня, который поджег 3 ресторана в Краснодаре

Задержали парня, который поджег три ресторана в Краснодаре

В Краснодаре задержали 19-летнего местного жителя, который поджег три ресторана в центре города, сообщает SHOT .

Вечером 25 января в Краснодаре загорелись три ресторана. В один из них кинули коктейль Молотова.

Задержанный рассказал, что поджег рестораны по указанию неизвестных после взлома его аккаунта. Злоумышленники угрожали использовать его персональные данные для совершения преступлений.

Задержали поджигателя работники заведения «Бумбараш». Они и передали его прибывшим на место инцидента полицейским.